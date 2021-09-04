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Комарову из "Мир наизнанку" пришлось экстренно удирать за границей: "Кинули в кузов..."

Комарову из "Мир наизнанку" пришлось экстренно удирать за границей: "Кинули в кузов..."

Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров отправился в Пакистан, где покатался на настоящем "шедевре"  Известный путешественник снимает программу, в которой старается показать самые неизведанные места, передает Politeka.

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