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Как британский флот разбойничал на Русском Севере

Как британский флот разбойничал на Русском Севере Белое море. Атака русского поселения фрегатом «Миранда» и корветом «Бриск».

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Юрий Ильинов
Астронавт НАСА: Размышляя из космоса о жизни на Земле, я понял, что мы живём во лжи Астронавт НАСА полковник ВВС США Рональд Гаран за свою карьеру провел в космосе 178 дней на борту американского космического челнока, российского космического корабля «Союз» и Международной космической станции. Сегодня он говорит, что, размышляя из космоса о жизни на Земле, он понял, что мы живем в какой-то лжи. Астронавт отметил в интервью порталу Big Think, что, наблюдая за нашей планетой из космоса, он был поражен «отрезвляющим осознанием». Я видел, как биосфера переливается цветами радуги и соединяется с жизнью. При этом я не видел много из того, что создал человек на Земле. Мне стало ясно, что с того момента, когда исчезает Земля и начинается Вселенная, мы живем ложью - сказал Гаран. По словам Гарана, после многочисленных миссий в космос его взгляды сильно поменялись под влиянием того, что в науке известно как «эффект обзора». «Эффект обзора» описывает изменения, которые испытывают астронавты, когда видят планету, левитирующую в темноте космоса. Как будто лампочка зажигается и мы понимаем, насколько мы все взаимосвязаны и зависимы, говорит астронавт. Находясь же на Земле, нас, по его словам, часто захлёстывает негатив друг по отношению к другу, негатив между людьми, негатив между государствами. Он также отметил, что люди не видят всей реалистичной картины, которую можно созерцать из космоса, и поэтому человечество не может никак решить многие проблемы, с которыми оно сталкивается. Вместо того, чтобы в первую очередь думать об экономике и обществе, Гаран призвал людей начать относиться к жизни так, чтобы это приносило в первую очередь пользу человечеству в целом: Наш мир слишком хрупок, чтобы мы позволяли себе его испытывать на прочность.
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