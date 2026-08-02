Две общественные территории благоустраивают в Черемховском районе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проверил благоустройство в Черемховском районе. В рамках рабочей поездки глава региона проинспектировал ход работ в рабочем поселке Михайловка, где идет обновление двух территорий.
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