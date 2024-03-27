Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Сказки Гофмана» 16+Режиссер: Тина Баркалая. В ролях: Екатерина Вилкова, Евгений Цыганов, Максим Стоянов, Алексей Гуськов, Ксения Кутепова, Наргис АбдуллаеваЖивет в Москве неприметная девушка Надежда Страхова.
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