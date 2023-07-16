Сегодня около пяти утра по фарватеру Невы прошли в парадном строю полтора десятка кораблей и катеров.
Военные корабли готовятся к празднику
Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Может, не стоило бы опять (?) устраивать в Питере очередное шоу, под перекрестным "огнем" салютов и телевизионных камер... Как будто нет кровопролитной войны, ужаса бомбежек южных районов нашей, "глубинной страны", мирных убитых и раненых в Донбассе... А губернатор Питера опять праздник проводит, бюджет "осваивает"... Или заняться в Питере больше нечем?
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16 час.
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