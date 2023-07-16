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Военные корабли готовятся к празднику

Военные корабли готовятся к празднику

Сегодня около пяти утра по фарватеру Невы прошли в парадном строю полтора десятка кораблей и катеров.

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Может, не стоило бы опять (?) устраивать в Питере очередное шоу, под перекрестным &quot;огнем&quot; салютов и телевизионных камер... Как будто нет кровопролитной войны, ужаса бомбежек южных районов нашей, &quot;глубинной страны&quot;, мирных убитых и раненых в Донбассе... А губернатор Питера опять праздник проводит, бюджет &quot;осваивает&quot;... Или заняться в Питере больше нечем?
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