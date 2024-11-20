Катя Лель порекомендовала брать людей на работу только после консультации таролога: «Я очень рада, что процесс запустился!»

Накануне в Москве прошла зажигательная премия «Звёзды Хайпа». На «красную дорожку» перед разрисованным граффити контейнером вышли русские селебрити, которые когда-то попали под жесткую волну критики и высмеивания от своих зрителей.
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