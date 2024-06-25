Росреестр оценил строительство частных домов в 2024 году

Россияне построили с начала 2024 года на 20% больше частных домов Чаще всего россияне строили дома из дерева: на такие постройки пришлась почти треть от всего объема индивидуального жилищного строительства с начала года Россияне с января по май 2024 года построили и поставили на кадастровый учет более 220 тыс.