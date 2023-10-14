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КХЛ. «Ак Барс» в гостях у «Амура», «Торпедо» против «Спартака», ЦСКА примет «Сочи»

КХЛ. «Ак Барс» в гостях у «Амура», «Торпедо» против «Спартака», ЦСКА примет «Сочи»

«Торпедо» сыграет со «Спартаком», ЦСКА – с «Сочи».  Фонбет Чемпионат КХЛ Амур – Ак Барс Дата проведения 14 октября, 10.

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