ВСУ понесли большие потери во время боев под Клещеевкой

Под Клещеевкой продолжаются напряженные бои — следуют взаимные штурмы и артобстрелы. Отсюда украинские боевики пытаются выйти к Артемовску (украинское название — Бахмут), но российские военные продолжают держать оборону.
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