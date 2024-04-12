МИД РФ: нет смысла рассуждать с США об ограничении стратегических вооружений

Разговоры об альтернативе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не имеют смысла, Соединенным Штатам необходимо перестать строить иллюзии относительно новых договоров с Россией в сфере контроля и ограничений вооружений, поскольку Вашингтон не уважает интересы Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии