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«Заблокировали всё»: запуск реестра нелегалов стал ударом по таджикам-мигрантам, обманывавшим РФ

«Заблокировали всё»: запуск реестра нелегалов стал ударом по таджикам-мигрантам, обманывавшим РФ

Телеканал "78" Мигранты из Таджикистана массово жалуются на блокировку карт и счетов после запуска реестра нелегалов.

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Комментарии
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Наталья Волкова
В том то и дело, что нравится
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9 час.
Gennady Sokolovsky
&quot;для исключения из списка нужно доказать законность проживания и работы в РФ&quot;. Это что - &quot;типа презумпция&quot;????? А РАНЬШЕ ЧТО ДУМАЛИ????????????????????? Какие-то мифические &quot;улучшения в Минцифры&quot;, какие-то &quot;реестры&quot; ПО ПЯТЬ ЛЕТ не могут &quot;создать и адаптировать&quot;. Давно уже предлагалось - &quot;привязывать&quot; их паспорта, удостоверения, водительские права и прочую &quot;макулатуру&quot; к персональному учёту ЧЕРЕЗ ФНС. Как только НЕ поступили налоги - ЗА МЕСЯЦ - всё, НАХЕР из страны.
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7 час.
виктор матвеев
А которым нравится тех принудительно в свой Кишлакстан.
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5 час.
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