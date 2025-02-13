Телеканал "78" Мигранты из Таджикистана массово жалуются на блокировку карт и счетов после запуска реестра нелегалов.
«Заблокировали всё»: запуск реестра нелегалов стал ударом по таджикам-мигрантам, обманывавшим РФ
Комментарии
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Наталья Волкова
В том то и дело, что нравится
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9 час.
Gennady Sokolovsky
"для исключения из списка нужно доказать законность проживания и работы в РФ". Это что - "типа презумпция"????? А РАНЬШЕ ЧТО ДУМАЛИ????????????????????? Какие-то мифические "улучшения в Минцифры", какие-то "реестры" ПО ПЯТЬ ЛЕТ не могут "создать и адаптировать". Давно уже предлагалось - "привязывать" их паспорта, удостоверения, водительские права и прочую "макулатуру" к персональному учёту ЧЕРЕЗ ФНС. Как только НЕ поступили налоги - ЗА МЕСЯЦ - всё, НАХЕР из страны.
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7 час.
виктор матвеев
А которым нравится тех принудительно в свой Кишлакстан.
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5 час.
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