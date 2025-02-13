«Заблокировали всё»: запуск реестра нелегалов стал ударом по таджикам-мигрантам, обманывавшим РФ

Gennady Sokolovsky

"для исключения из списка нужно доказать законность проживания и работы в РФ". Это что - "типа презумпция"????? А РАНЬШЕ ЧТО ДУМАЛИ????????????????????? Какие-то мифические "улучшения в Минцифры", какие-то "реестры" ПО ПЯТЬ ЛЕТ не могут "создать и адаптировать". Давно уже предлагалось - "привязывать" их паспорта, удостоверения, водительские права и прочую "макулатуру" к персональному учёту ЧЕРЕЗ ФНС. Как только НЕ поступили налоги - ЗА МЕСЯЦ - всё, НАХЕР из страны.