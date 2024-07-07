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Лучшие песни 2024 года на данный момент - 5

Лучшие песни 2024 года на данный момент - 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ , начало  ЗДЕСЬ ,  часть 2 ЗДЕСЬ ,  часть 3  ЗДЕСЬ , часть  4 ЗДЕСЬ ,      40    Little Simz — "Torch"   Литтл Симз (Little Simz) демонстрирует свою универсальность, экспериментируя с музыкой в стиле бейл-фанк и Джерси-клаб, не отходя при этом от своего фирменного интроспективного звучания.

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