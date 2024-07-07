Лучшие песни 2024 года на данный момент - 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ , начало ЗДЕСЬ , часть 2 ЗДЕСЬ , часть 3 ЗДЕСЬ , часть 4 ЗДЕСЬ , 40 Little Simz — "Torch" Литтл Симз (Little Simz) демонстрирует свою универсальность, экспериментируя с музыкой в стиле бейл-фанк и Джерси-клаб, не отходя при этом от своего фирменного интроспективного звучания.