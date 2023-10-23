СССР-Россия
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СССР-Россия

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Вариантов немного: какая судьба ждет президента Украины Зеленского

Вариантов немного: какая судьба ждет президента Украины Зеленского

Политолог Ищенко рассказал о дальнейшей судьбе Зеленского Политолог, историк, публицист и бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей «Военного дела», прокомментировал дальнейшую судьбу президента Украины Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Гордон возглавляет топ-лист кандидатов на роль главного иезуита в полит-сериале. ИмХо.
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4 д.
Александр Салтановский
Вы имеете в виду того лысого мудака гондОна, что часто показывают по укроТВ?
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4 д.
Nikolay Stepanov
А я хотел бы увидеть Зелю повешенным в центре Киева, как делали с бандеровцами в 1946 г.
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4 д.

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