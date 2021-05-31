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Источник: представитель британской разведки провел встречу с главарем Джебхат ан-Нусры

Источник: представитель британской разведки провел встречу с главарем Джебхат ан-Нусры

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Представитель британской разведки MI-6, бывший спецпосланник Великобритании по Ливии Джонатан Пауэлл провел встречу с главарем террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) Абу Мухаммедом аль-Джулани.

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