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Это не наша машина. Депутат ответил на сравнение российской армии с «Запорожцем»

Это не наша машина. Депутат ответил на сравнение российской армии с «Запорожцем»

В России прокомментировали слова американского капитана первого ранга в отставке Гарри Табаха. В интервью украинским журналистам он заявил, что сравнивать российскую и натовскую армии, это все равно, что сопоставлять автомобиль «Запорожец» и Tesla.

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о Москвиче 444 молчат!!!

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