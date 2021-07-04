Это не наша машина. Депутат ответил на сравнение российской армии с «Запорожцем»

В России прокомментировали слова американского капитана первого ранга в отставке Гарри Табаха. В интервью украинским журналистам он заявил, что сравнивать российскую и натовскую армии, это все равно, что сопоставлять автомобиль «Запорожец» и Tesla.
В России прокомментировали слова американского капитана первого ранга в отставке Гарри Табаха. В интервью украинским журналистам он заявил, что сравнивать российскую и натовскую армии, это все равно, что сопоставлять автомобиль «Запорожец» и Tesla.
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