Челябинск присоединится к марафону чистоты!

В рамках Всероссийского субботника уборку проведут в районах города на объектах, благоустроенных по программе "Формирование комфортной городской среды", которая сейчас входит в национальный проект "Инфраструктура для жизни".
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