Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 485 подписчиков

"Праздник непослушания" Виктора Орбана: Чего добился премьер Венгрии, отправившись в Россию и Китай?

"Праздник непослушания" Виктора Орбана: Чего добился премьер Венгрии, отправившись в Россию и Китай?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан незадолго до саммита НАТО отправился в Россию и Китай. Не забыл он побывать и на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх