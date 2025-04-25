Военный историк Поликарпов: американцы, как погибший Глосс, продолжают вступать в ВС РФ

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Военный историк Михаил Поликарпов заявил, что история американца Майкла Глосса, который, будучи сыном заместителя директора ЦРУ, присоединился к Вооруженным силам России и погиб в СВО, не является уникальной.