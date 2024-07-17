Террорист из «Крокуса» устроил стычку с сотрудником СИЗО — СМИ

Конфликт с сотрудником следственного изолятора устроил обвиняемый в теракте в «Крокусе Сити Холле» в Подмосковье Далерджон Мирзоев (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), 17 июля сообщает «МК».
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