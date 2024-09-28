Почему наш мозг не доверяет статистике ?

Фото: Сгенерировано ИИ/Информационное агентство Да-Да Новости Дэниэл Гилберт, профессор психологии в Гарвардском университете, долгое время исследовал навыки предсказания людьми будущих событий, и вот каковы его выводы.
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