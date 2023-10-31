Силовики раскрыли состав ОПГ «Химпром», распространяющей наркотики в РФ

Полный состав организованной преступной группировки (ОПГ) «Химпром» раскрыли российские спецслужбы. РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что банда создала сеть распространения наркотиков в России и на Украине, в нее входят около тысячи человек.