Пять роботов вместо части защиты На кадрах с войскового эксперимента Pegasus Charge 3 всё выглядит почти готовым: серийный M2A4 Bradley, а на наружн.
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Пять роботов вместо части защиты На кадрах с войскового эксперимента Pegasus Charge 3 всё выглядит почти готовым: серийный M2A4 Bradley, а на наружн.
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