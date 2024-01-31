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Семь главных ошибок, которые мешают сохранить любовь в браке

Семь главных ошибок, которые мешают сохранить любовь в браке

И одна из них — думать, что близость всегда будет спонтанной. Многие супружеские пары часто «наступают на одни и те же грабли», то есть совершают однотипные ошибки, которые наносят вред отношениям, заметила американский семейный психотерапевт Кэйтлин Кантор, статья которой опубликована в журнале Psychology Today.

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Комментарии
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Наталья Гайдук
у  американцев  свой  менталитет  семейных  отношений  у  нас  свой  и  не  надо  внедрять  молодым   американские  отношения.
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19 час.
Вячеслав Дегтярев
при чём в этой статье американы - поясни мне свои молдавские выводы... это у вас молдаван видимо свои мордобитные понятия о женщине...... а как же тогда у вас на первом месте по молебну в церкве - матерь божья - которая у вас на первом месте???????????..........--ты - 🐖.....
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18 час.
Ирина Котова
Это общечеловечские межличностные отношения и ценности, так что все правильно написано
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6 час.

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