Семь главных ошибок, которые мешают сохранить любовь в браке

Вячеслав Дегтярев

при чём в этой статье американы - поясни мне свои молдавские выводы... это у вас молдаван видимо свои мордобитные понятия о женщине...... а как же тогда у вас на первом месте по молебну в церкве - матерь божья - которая у вас на первом месте???????????..........--ты - 🐖.....