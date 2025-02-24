Заноза
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Заноза

14 185 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Генрих
    Можно оставить последний абзац опуса, как наиболее реалистичный. Все остальное...в ведро.Дерево сценариев....
  • Александра Дан
    Да здесь и Байден со своей шоблой хорошо поживился ,по хорошему нужен аудит ,сколько укры получали денег ,надо делить...Американский долг...
  • Вера смелых
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🔥🔥🔥🔥🔥💋💋Последние события...

Американский долг платежом страшен

Американский долг платежом страшен

Сергей Строкань  Президент Трамп полон решимости дожать Киев по вопросу передачи США полезных ископаемых Украины в качестве компенсации за оказанную ей многомиллиардную американскую помощь.

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Комментарии
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Tania Еременко
Да, наши. А поэтому их надо возвращать во что бы то ни стало.
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14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ЗЕЛЯ НИЩИЙТ как церковная крыса....И пытается продать чужое...ХА.
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12 час.
АД
Александра Дан
Да здесь и Байден со своей шоблой хорошо поживился ,по хорошему нужен аудит ,сколько укры получали денег ,надо делить возврат по всем контрагентам кто сколько брал
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11 час.
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