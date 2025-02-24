Американский долг платежом страшен

Да, наши. А поэтому их надо возвращать во что бы то ни стало.

АД

Александра Дан

Да здесь и Байден со своей шоблой хорошо поживился ,по хорошему нужен аудит ,сколько укры получали денег ,надо делить возврат по всем контрагентам кто сколько брал