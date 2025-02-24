Сергей Строкань Президент Трамп полон решимости дожать Киев по вопросу передачи США полезных ископаемых Украины в качестве компенсации за оказанную ей многомиллиардную американскую помощь.
Американский долг платежом страшен
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Да, наши. А поэтому их надо возвращать во что бы то ни стало.
Ответить
14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ЗЕЛЯ НИЩИЙТ как церковная крыса....И пытается продать чужое...ХА.
Ответить
12 час.
АД
Александра Дан
Да здесь и Байден со своей шоблой хорошо поживился ,по хорошему нужен аудит ,сколько укры получали денег ,надо делить возврат по всем контрагентам кто сколько брал
Ответить
11 час.
Свежие комментарии