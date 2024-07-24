Взрыв машины в Москве мог быть покушением на кадрового военного

Взрыв автомобиля на севере Москвы следствие квалифицировало как покушение на убийство. По одной из версий, оно связано с профессиональной деятельностью владельца машины, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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