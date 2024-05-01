Медведев опубликовал советский плакат с "расстрелом" Зеленского по случаю Первомая

Дмитрий Медведев отметился оригинальным поздравление русских людей с праздником мира и труда.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев с выдумкой подошел к поздравлению русского народа с Первомаем.
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