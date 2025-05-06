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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Мечта детства". Как бизнесмен из Барнаула отмечает День Победы семейными сплавами по реке

"Мечта детства". Как бизнесмен из Барнаула отмечает День Победы семейными сплавами по реке

В этом году "победный сплав" соберет рекордное число участников за все время его существования Житель Барнаула, предприниматель Александр Ваганов уже девятый год подряд отмечает День Победы семейным сплавом по реке Барнаулке.

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