"Мечта детства". Как бизнесмен из Барнаула отмечает День Победы семейными сплавами по реке

В этом году "победный сплав" соберет рекордное число участников за все время его существования Житель Барнаула, предприниматель Александр Ваганов уже девятый год подряд отмечает День Победы семейным сплавом по реке Барнаулке.
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