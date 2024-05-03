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ВСУ не могут подавить атаки российских войск, – Reuters

ВСУ не могут подавить атаки российских войск, – Reuters

Украинские военные не знают, когда им поступят дополнительные боеприпасы после объявления в США о новом пакете помощи Киеву, сейчас же они не могут подавить атаки сил РФ, а число выстрелов в день, которые они могут произвести, иногда исчисляется однозначными числами, передает агентство Рейтер со ссылкой на самих военных.

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