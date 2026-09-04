Запад посулил Армении "плюшки". Но надо сделать кое-что против русских

Армения всё заметнее сближается с Западом, а отношения с Россией при этом становятся всё сложнее. Теперь Еревану якобы предложили новые "плюшки", но взамен потребовали сделать кое-что против русских.
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