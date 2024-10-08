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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гущин включен в основной состав «Сан-Хосе» на момент открытия сезона НХЛ. Он набрал 9 очков в 4 играх на предсезонке

22-летний форвард вошел в список из 23 игроков «Шаркс» – основной состав команды на момент открытия сезона.

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