📹❗️Т-90М «Прорыв» (на графике МО модель Т-90А со сварной башней) – прямой потомок самой знаменитой линейки машин времен Великой Отечественной войны - Т-34 и Т-34-85.
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📹❗️Т-90М «Прорыв» (на графике МО модель Т-90А со сварной башней) – прямой потомок самой знаменитой линейки машин времен Великой Отечественной войны - Т-34 и Т-34-85.