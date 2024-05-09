Уничтожен награжденный Зеленским за оборону Артемовска майор ВСУ Масленко

Российские военные ликвидировали в зоне СВО майора ВСУ Олега Масленко, который был награжден украинским президентом Владимиром Зеленским за оборону Артемовска, сообщил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов.
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