Александр Левитов: Горе и свет «беспечального народа»

Писатель с трагической судьбой. В рассказах Левитова упоминаются города Данков, Лебедянь, Елец, Раненбург, а прототипами персонажей часто были люди из этих мест.
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