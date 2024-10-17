Récolte en France: Осенний маркет в особняке XIX века

Особняк Мясникова проведёт с 18 по 21 октября свой четвёртый винтажный маркет. В этот раз основной темой события станет сбор урожая, традиционно проходящий в это время во Франции: в регионах Прованс, Шампань, Ленгедок, Бургундия и Реюньон.
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