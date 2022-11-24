Последние новости

32 467 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кузнецов
    Чем белорусы вам нагадили?Лукашенко: Дальше...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Предлагаете оставить ее как вечный гнойник? Зачистка мужиков солнцепеками и пр. Останутся бабы , дети , старики  и не...Лукашенко: Дальше...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Сначала зачистить всю мразь солнцепеками и пр. Останутся те с кем можно будет работать под жестким негласным контроле...Лукашенко: Дальше...

Bloomberg: Запад готовит России «интеллектуальную ловушку»

Bloomberg: Запад готовит России «интеллектуальную ловушку»

Западным санкциям потребовалось больше времени, чтобы принести свои плоды. Даже сейчас, когда Россия производит почти столько же нефти, сколько было до ввода лавины ограничений, Москва вынуждена продавать свой продукт в Азии с большими скидками.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх