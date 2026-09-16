Семь "суперколоний" появятся в России к 2035 году

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России до 2035 года создаст семь мультирежимных учреждений, которые заменят собой старые исправительные колонии.
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