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Царьград

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The Washington Post: врач опроверг миф о дефиците железа по внешности

The Washington Post: врач опроверг миф о дефиците железа по внешности

Гематолог Имо Акпан в интервью The Washington Post развеял миф о "ферритиновом лице". Он отметил, что дефицит железа обнаруживается только через анализ крови, а видимые симптомы чаще говорят о более серьёзных проблемах, таких как анемия.

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