Новая коллекция от GUCCI Cruise 2024: роскошь и спортивный стиль в одном флаконе

В качестве прелюдии к приезду де Сарно команда Gucci представила свою финальную коллекцию Cruise 2024– симфонию портновского искусства, поставленную на фоне величественного исторического дворца Кенбоккун в Сеуле.
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