Кадыров заявил о ликвидации 10 бойцов при ударе по позициям ВСУ

t.me/RKadyrov_95 Около десяти военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы после удара бойцов батальона "Запад-Ахмат" из Чеченской Республики по позициям противника в Харьковской области, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.