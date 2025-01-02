"Если хочешь быть здоров - закаляйся!" - девиз семьи моржей из Иловлинского района, которые практикуют зимние купание уже 4 года! Начинать подготовку к моржеванию нужно заранее.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
"Если хочешь быть здоров - закаляйся!" - девиз семьи моржей из Иловлинского района, которые практикуют зимние купание уже 4 года! Начинать подготовку к моржеванию нужно заранее.