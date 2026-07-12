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Месси поучаствовал в 12 из 15 голов Аргентины на ЧМ-2026. 12 из 13 мячей были забиты, когда 39-летний форвард был на поле

Лионель Месси поучаствовал в двенадцати из пятнадцати голов сборной Аргентины на текущем чемпионате мира.

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