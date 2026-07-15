Месси стал 2-м в списке фаворитов на «Золотой мяч». Кейн – главный претендент на приз, Ямаль – 3-й

Букмекеры обновили котировки на вручение «Золотого мяча». Лионель Месси после двух ассистов в матче 1/2 финала ЧМ-2026 против Англии (2:1) поднялся на второе место в списке главных претендентов на награду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии