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Месси стал 2-м в списке фаворитов на «Золотой мяч». Кейн – главный претендент на приз, Ямаль – 3-й

Букмекеры обновили котировки на вручение «Золотого мяча». Лионель Месси после двух ассистов в матче 1/2 финала ЧМ-2026 против Англии (2:1) поднялся на второе место в списке главных претендентов на награду.

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