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Экс-директора АО «РСК» и ГУП «ТПО ЖКХ» Удмуртии обвиняют в незаконном начислении себе премии

Экс-директора АО «РСК» и ГУП «ТПО ЖКХ» Удмуртии обвиняют в незаконном начислении себе премии

Ижевск. Удмуртия. Зампрокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ГУП «Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики» и АО «Республиканская строительная компания».

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