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Эксперт Барзыкин рассказал, как изменится турпоток из Китая после продления безвиза до 2027 года

Эксперт Барзыкин рассказал, как изменится турпоток из Китая после продления безвиза до 2027 года

Президент Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан КНР до 2027 года. Решение принято на фоне растущего турпотока из Поднебесной, сообщил «ФедералПресс» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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