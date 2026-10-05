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Газета.ру

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Президент Ирана предложил Мехрдада Ахлаги на пост министра обороны

Президент Ирана предложил Мехрдада Ахлаги на пост министра обороны

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил кандидатуру Мехрдада Ахлаги на должность министра обороны и поддержки вооруженных сил.

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