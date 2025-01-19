Трамп решил свергнуть Мадуро и сделать его «соседом Асада в Москве»

Избранный президент США Дональд Трамп планирует свергнуть главу Венесуэлы Николаса Мадуро, который «украл выборы, посадил в тюрьму своего соперника» и пообещал вторгнуться в Пуэрто-Рико, сообщил Axios один из советников американского лидера, участвующий в обсуждении внешней политики.