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Трамп решил свергнуть Мадуро и сделать его «соседом Асада в Москве»

Трамп решил свергнуть Мадуро и сделать его «соседом Асада в Москве»

Избранный президент США Дональд Трамп планирует свергнуть главу Венесуэлы Николаса Мадуро, который «украл выборы, посадил в тюрьму своего соперника» и пообещал вторгнуться в Пуэрто-Рико, сообщил Axios один из советников американского лидера, участвующий в обсуждении внешней политики.

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