Блогер-хозяин усыпленной в Нью-Йорке белки допустил ее вклад в победу Трампа

Instagram*/peanut_the_squirrel12 Американский блогер Марк Лонго, который был хозяином ставшей звездой соцсетей белки Пинат (с английского "Арахис"), усыпленной сотрудниками отдела по охране окружающей среды штата Нью-Йорк, допустил, что своей смертью животное могло помочь Дональду Трампу победить на выборах президента США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии