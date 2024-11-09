Instagram*/peanut_the_squirrel12 Американский блогер Марк Лонго, который был хозяином ставшей звездой соцсетей белки Пинат (с английского "Арахис"), усыпленной сотрудниками отдела по охране окружающей среды штата Нью-Йорк, допустил, что своей смертью животное могло помочь Дональду Трампу победить на выборах президента США.