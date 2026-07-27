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ВСУ атаковали предприятие в российском регионе

ВСУ атаковали предприятие в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгород. Как сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале, враг вечером 27 июля ударил по одному из предприятий, в результате погиб мирный житель.

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