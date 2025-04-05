"Плати или прощайся с машиной": Абдулло и Миршоджон "доили" водителей в аэропорту Кневичи: еженедельная дань в размере 5000р. с человека

Роман Романов

/Следственный комитет Приморья не стал тянуть резину. Как только история получила огласку, оперативники взялись за работу./ Это шедевр!!! 🤣🤣🤣 А без огласки оперативники так бы и не взялись за работу? 😉 А следственный комитет Приморья так бы и тянул резину? 🤣🤣🤣 Афтар!!! Браво!!!🤣🤣🤣