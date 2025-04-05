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"Плати или прощайся с машиной": Абдулло и Миршоджон "доили" водителей в аэропорту Кневичи: еженедельная дань в размере 5000р. с человека

"Плати или прощайся с машиной": Абдулло и Миршоджон "доили" водителей в аэропорту Кневичи: еженедельная дань в размере 5000р. с человека

Avia.pro - СМИ Аэропорт имени В.К. Арсеньева в Приморье — место, где встречают гостей края и провожают домой уставших туристов.

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Комментарии
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Роман Романов
/Следственный комитет Приморья не стал тянуть резину. Как только история получила огласку, оперативники взялись за работу./                                                                                             Это шедевр!!! 🤣🤣🤣 А без огласки оперативники так бы и не взялись за работу? 😉 А следственный комитет Приморья так бы и  тянул резину? 🤣🤣🤣 Афтар!!! Браво!!!🤣🤣🤣
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7 час.
Вадим Кузнецов
ОПГ. В аэропорту, который охраняется, есть и СБ, и камеры видеонаблюдения. И три года никто ничего не замечает. Фантастика!
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6 час.
Алекс Сэм
Такое впечатление, что новоявленные бандиты делились с аэропортовскими ментами , так как по-другому столь долгое существование этого ОПГ объяснить нельзя.
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2 час.
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