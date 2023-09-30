Речь, которую произнес Николай перед польской депутацией в 1835 г. после того, как польский мятеж 1830-1831 гг.
Воистину велик был Николай Павлович
Комментарии
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ЮК
Юрий Кушнарев
вывозили,сажали пожизненно,особенно после восстания 1863г. Толку никакого.
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7 час.
МБ
Марина Биченова
"Он пекся о вас более, чем о своих настоящих поданных "- ничто не меняется в России при любой власти.
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4 час.
Александр Рожков
Нет, ну а чего вы здесь нашли великого то? Не вижу ни чего достойного. Говорит, как с рабами. И чего он ждет?
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3 час.
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