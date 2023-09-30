Воистину велик был Николай Павлович

"Он пекся о вас более, чем о своих настоящих поданных "- ничто не меняется в России при любой власти.

Александр Рожков

Нет, ну а чего вы здесь нашли великого то? Не вижу ни чего достойного. Говорит, как с рабами. И чего он ждет?